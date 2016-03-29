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Dünya

Afganistan'da camiye silahlı saldırı: 4 ölü

Saldırıyı üstlenen olmazken, olayda 3 kişi de yaralandı

29 Mart 2016 01:08

Afganistan'ın Nangarhar kentindeki bir camiye kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sputnik’in haberine göre, Afganistan’ın Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyanay, Rodat ilçesindeki bir camide, kimliği belirsiz silahlı kişilerin akşam namazı sırasında cemaate ateş açtığını söyledi.

Olayda 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını ifade eden Hogyanay, polis tarafından saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

 

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