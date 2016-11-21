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BBC Türkçe

Afganistan'da camiye intihar saldırısı: En az 27 ölü

Başkent Kabil'de Şiilerin gittiği bir camiye düzenlenen intihar saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

21 Kasım 2016 17:51

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin gittiği Bakiril Ulum Camii'ne düzenlenen intihar saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetti.

35 kişinin de yaralandığı saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Salgırganın Kabil'in güneybatısındaki camiye girdikten sonra kalabalığın içinde üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiği bildiriliyor.

Düzenlenen özel bir tören nedeniyle saldırı sırasında caminin kalabalık olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid BBC'ye yaptığı açıklamada saldırıyı kınadıklarını söyleyerek, "Bu bizim işimiz olamaz, bizimle hiçbir ilgisi yok" dedi.

Afganistan'da geçmişte Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.

Temmuz ayında Şiilerin düzenlediği bir protesto gösterisine düzenlenen ve 80 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Afganistan uzun zamandır Pakistan ve Irak'ta şiddeti giderek artan mezhep çatışmalarından uzak kalmıştı.

Ancak ülkede son aylarda nüfusun yüzde 15'ini oluşturan Şiiler çeşitli saldırıların hedefi haline gelmişti.

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