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Dünya

Afganistan'da bir televizyon kanalına silahlı saldırı (2)

(Fotoğraf eklendi) Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Afganistan'ın Kabil kentinde bir grup silahlı saldırgan bir televizyon kanalına baskın düzenledi

07 Kasım 2017 13:56

(Fotoğraf eklendi)

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Afganistan\'ın Kabil kentinde bir grup silahlı saldırgan bir televizyon kanalına baskın düzenledi.

Görgü tanıkları, Kabil\'de bulunan Shamshad TV\'ye yapılan saldırıda, silahlı bir grup saldırganın binayı bastığını, hemen ardından televizyon yayının kesildiğini ve sonrasında bomba sesleri duyulduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, iki veya üç saldırganın olaya dahil olduğunu ve güvenlik güçlerinin, televizyon çalışanlarını kurtarmak için alanda bulunduklarını söyledi. Olimpik Komitesi sözcüsüne göre, alanın arka çıkışından yaklaşık 20 kişi dışarı çıkarılırken, bir kadın çalışanın kaçmaya çalışırken hayatını kaybettiği düşünülüyor.


 

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