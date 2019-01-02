Afganistan'da bir ilçe 30 yıl sonra okula kavuştu

Afganistan'da tamamen Taliban kontrolünde olan 106 bin nüfuslu Bağran ilçesi 30 yıl sonra ilk kez okula kavuştu.Afganistan'ın Helmand vilayetine bağlı Bağran ilçesi 30 yıl sonra ilk kez bir okula kavuştu. Vilayet Eğitim Müdürü Davud Seferi, tamamen Taliban kontrolünde olan 106 bin nüfuslu ilçede açılan ilkokulun ilk aşamada birinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar toplam 200 erkek öğrenciye eğitim sağlayacağını söyledi. Okulda dört öğretmenin görev yapacağını belirten Seferi, Bağran'da 15 okul açılması için hükümetten onay alındığını da aktardı.

Geçmişte bölgede okul açılmasına karşı çıkan Taliban'ın bölgedeki aşiret liderleriyle yapılan görüşmeler sonucu ilçede okul açılmasına onay verdiği belirtiliyor.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, yeni okulların açılması veya kapalı olan okulların yeniden eğitime kazandırılması konusunda merkezi hükümeti desteklediklerini söyledi. Afganistan'da 1996-2001 arasında iktidarı ele geçiren Taliban, kız çocuklarının okula gitmesini yasaklamıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) geçen Temmuz'da açıkladığı rapora göre Afganistan'da 3 milyon 700 bin çocuk çatışmalar, kültürel engeller ve yoksulluk nedeniyle eğitimden uzak.

dpa/GY,BK

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