Afganistan'da bir adam, eşinin kulaklarını kesti

Afganistan'ın Belh vilayetinde yaşayan 23 yaşındaki Zarina isimli kadının kocası, eşinin kulaklarını kesti.

BBC'ye olayın nasıl yaşandığını anlatan Zarina, kocasının kendisini bağladığını ve iki kulağını birden kestiğini aktardı.

Ülkenin kuzeyinde yaşayan kadının hayati tehlikesinin olmadığı, travma geçirdiği için hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

Zarina, olayı anlatırken, "Hiçbir günah işlemedim. Kocamın neden bana bunu yaptığını bilmiyorum" dedi.

Polisin yerel medyaya aktardığına göre Zarina'nın kocası Kashinda bölgesinde kaçak durumda.

BBC'ye 13 yaşında evlendiğini anlatan Zarina, kocası ile ilişkilerinin iyi durumda olmadığını vurguladı.

Ayrıca Pajhwok haber kurumuna konuşan Zarina, kocasının kendisini uykusundayken aniden uyandırdıktan sonra şiddet uyguladığını anlattı.

Zarina, yerel basın ile yaptığı röportajlarında kocasının ayrıca kendisini ailesi ile görüşmekten alıkoyduğunu ve daha fazla evli kalmak istemediğini belirterek "Çok kuruntulu bir adam, ailemi ziyarete gittiğimde beni arada sırada tanımadık adamlarla konuşmakla suçluyordu" dedi.

Afganistan'da özellikle kadınlara karşı aile içi şiddetin gittikçe güç kazanması tartışmalara yol açıyor.

Afgan hükümeti her ne kadar kadınları aile içi şiddetten korumak için yasa çıkarmaya çalışsa da henüz etkili bir yasal koruma devreye sokulamadı.

Bir önceki başkan Hamid Karzai, parlamentonun iki kanadı onaylasa da kadınları korumayı öngören bir yasayı imzalamamıştı.

2014 yılında yasayla ilgili olarak talep ettiği değişiklikler, kurbanlar için adaletin yerine getirilmesini sağlamayacağı düşüncesiyle eleştirilmişti.

Karzai'den sonra başkan seçilen Eşref Gani Ahmedzai da parlamentodan geçen benzer bir aile içi şiddet yasasını henüz onaylamadı.