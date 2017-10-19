Afganistan’da askeri üsse saldırı en az 43 ölü

İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Kandahar’ın Maiwand bölgesinde bulunan Afganistan Ulusal Ordu Üssüne yapılan bombalı intihar saldırısında en az 43 Afgan askeri öldü, 24 asker yaralandı.

Taliban’ın üstlendiği saldırı, görgü tanıklarına dayandırılan yerel haberlere göre, iki intihar bombacısı tarafından, yerel bir dükkandan çalmış oldukları belirlenen iki zırhlı jiple gerçekleştirildi.

İlk aracın patlamasından sonra ikinci araçtan inen saldırganın güvenlik güçlerine ateş açtığı ancak üssün güvenliğinin sağlandığı duyuruldu.

Afganistan Savuma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 60 askerin bulunduğu askeri üsse Taliban tarafından gerçekleştirilen bombalı intihar saldırısı sonucu, 43 asker hayatını kaybetti, dokuz asker yaralı, altı asker ise kayıp olduğu, saldırı sonrasında yaşanan çatışmada en az dokuz Taliban militanının öldürüldüğü duyuruldu.