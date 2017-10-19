Afganistan’da askeri üsse saldırı en az 40 ölü (2)

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İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Kandahar’ın Maiwand bölgesinde bulunan Afganistan Ulusal Ordu Üssüne yapılan bombalı intihar saldırısında en az 40 Afgan askeri öldü, 24 asker yaralandı.

Taliban’ın üstlendiği saldırı, görgü tanıklarına dayandırılan yerel haberlere göre, iki intihar bombacısı tarafından, yerel bir dükkandan çalmış oldukları belirlenen iki zırhlı jiple gerçekleştirildi.

İlk aracın patlamasından sonra ikinci araçtan inen saldırganın güvenlik güçlerine ateş açtığı ancak üssün güvenliğinin sağlandığı duyuruldu.