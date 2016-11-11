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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'da Alman konsolosluğuna saldırı

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Alman konsolosluğunu hedef alan bir saldırı düzenlendi. Polis, saldırının sorumlusunun Taliban olduğunu açıkladı

11 Kasım 2016 02:36

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Alman Başkonsolosluğu'na yönelik bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendiği bildirildi. İlk gelen bilgilere göre saldırıda en az 30 kişi yaralandı.

Saldırı ile ilgili bir açıklama yapan Mezar-ı Şerif kenti yetkililerinden Münir Ferhad, saldırının konsolosluk binasının önünde bomba yüklü bir araçla Taliban militanları tarafından düzenlendiğini açıkladı.

Taliban da saldırını sorumluluğunu üstlendi. Henüz teyit edilmeyen haberlerde saldırının Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen hava saldırılarına misilleme olarak düzenlendiği belirtiliyor.

Bölgede yaklaşık bir hafta kadar önce NATO birlikleri tarafından Taliban'a yönelik olarak düzenlenen hava saldırısında 30'dan fazla sivilin öldüğü iddia edilmişti. Saldırı uluslararası toplumda tepkilere yol açmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/HS/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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