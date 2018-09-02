Afganistan'da ABD ve NATO birliklerinin yeni komutanı göreve başladı

Afganistan’daki NATO ve ABD birliklerinin yeni komutanı General Miller, törenle göreve başladı. Miller, Afganistan’da “zorlu bir mücadele” içinde olacaklarını söyledi.Afganistan'daki NATO ve ABD birliklerinin yeni komutanı General Scott Miller'in Pazar günü başkent Kabil'de düzenlenen törenle görevi devraldığı bildirildi. İki yıldır NATO ve ABD birliklerinin komutanlığını yürüten ABD'li General John Nicholson'dan görevi devralan Miller, "zorlu bir mücadele” içinde olacaklarını söyledi. Afganistan'da radikal İslamcı Taliban ve IŞİD'in saldırılarının son zamanlarda arttığı gözlemleniyor.

Afganistan'da daha önce de görev yapmış olan, Ortak Özel Harekât Komutanlığı’nın (JSOC) eski komutanı General Miller törende yaptığı konuşmada, "başarılı olmak için düşmana ve çevreye uyum sağlamayı öğrenmeliyiz” dedi.

"Savaşı sona erdirme zamanı geldi”

Görevi devreden General John Nicholson törendeki konuşmasında, "Taliban içinde de barış isteyenler olduğunu tahmin ediyorum ancak savaşmaya devam etmeleri yönünde cesaretlendiriliyorlar” dedi. Nicholson, "Afganistan’da savaşı sona erdirmenin zamanı geldi” şeklinde konuştu.

Afganistan’da yaklaşık 14 bin asker bulunduran ABD, NATO misyonu içindeki en büyük gücü oluşturuyor.

ABD'nin Afganistan'daki stratejisinde başarı sağlanamadı

ABD, yaklaşık bir yıldan beri uyguladığı stratejide, yoğun hava saldırıları ve Afgan güçlerini eğitmek ve danışmanlık yapmak üzere gönderdiği birlikler ile Taliban'a yönelik baskıyı artırmayı hedefliyor. Ancak bugüne kadar bu stratejinin başarılı olduğuna dair işaretler bulunmadığı belirtiliyor. Ülkede sivil ölümlerin arttığı, Kabil ve Celalabad gibi büyük kentlere yönelik saldırıların yoğunlaştığı, Taliban'ın büyük kentler olmasa bile kırsal alanda geniş bölgeleri kontrolü altına aldığı gözlemleniyor. Pentagon'un Haziran ayında yayımladığı bir raporda da, "Taliban'a baskıyı artırmayı hedefleyen eylemlerin önemli etkisi” olduğuna dair çok az kanıt olduğu belirtilmişti. Washington'ın ülkede barış sağlanması için Taliban ile müzakere masasına oturmaya da hazır olduğu iddia ediliyor.

Afganistan'da hükümete bağlı güçlerle Taliban arasında geçen Haziran ayında kısa süreli bir ateşkes ilan edilmesi ile barış yönünde umudu artırsa da, Ağustos ayında Gazne'ye yönelik saldırılar bu umutları söndürdü. Taliban, olası barış müzakerelerinde Washington ile doğrudan görüşmeler yapılmasını kabul ediyor, ancak Afgan hükümetini meşru bir yönetim olarak değerlendirmediği için Kabil ile müzakerelere karşı çıkıyor.

AFP,rtr/JD,GY

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