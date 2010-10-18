-AFGANİSTAN'DA 9 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ KABİL (A.A) - 18.10.2010 - Afganistan'ın güneyinde silahlı kişiler, NATO konvoyunu koruyan 9 Afgan özel güvenlik görevlisini öldürdü. Güneydeki Helmand vilayetinin Emniyet Müdür Yardımcısı Kemaleddin Han, saldırının dün gece Gerşk bölgesinde düzenlendiğini belirtti. Öte yandan Helmand'a komşu Nimroz'da koalisyon güçlerinin, bomba yerleştiren militanlara yönelik hava saldırısında 4 Taliban militanının öldüğü bildirildi. Nimroz emniyet yetkilisi, ölenler arasında bir Taliban komutanının da bulunduğunu söyledi.