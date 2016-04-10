Afganistan'da 6.6 büyüklüğünde deprem

Afganistan'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Güney-batı Asya'daki birçok kentte hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde ölen ya da yaralanan olmadı.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre merkez üssü Afganistan'ın Tacikistan sınırı yakınlarında olan deprem yerel saatle 14.58'de meydana geldi.

Deprem, başkent Kabil'in yanı sıra, Pakistan'ın İslamabad, Lahor kentleriyle Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de hissedildi.

Ekim 2015'te aynı sınır bölgesinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki bir deprem 300 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Yerin 210 km altında

USGS'ye göre yerleşimin sık olmadığı Hindukuş Dağları'ndaki deprem, yerin 210 kilometre altında meydana geldi. 2015'teki deprem de aynı derinlikteydi.

Kurum depremin "Dünyanın en tehlikeli sismik bölgelerinden birinde" meydana geldiğini duyurdu.

Hindistan'da deprem nedeniyle metro seferleri bir süre askıya alındı. BBC Yeni Delhi muhabiri, kentte artçı sarsıntıların hissedildiğini aktarıyor.

Hamza Nedim adlı bir Pakistanlı da, BBC'ye Sialkot'taki evinde hissettiği sarsıntının bir-buçuk dakika kadar sürdüğünü söyledi, "Hiçbir zarar görmedik. Dua ederek sarsıntının geçmesini bekledik" dedi.