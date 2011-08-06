Afganistan'da 31 Amerikan askeri öldü

T24 - ABD ordusu tarihinin en büyük kayıplarından birini Afganistan'da yaşadı. NATO helikopterinin düşmesi sonucu 31 Amerikan askeri yaşamını yitirdi.









Talibanla şiddetli çatışmaların yaşandığı Vardak bölgesinde dün gece NATO’ya ait bir helikopter düştü.



Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, olayda 31'i ABD, 7'si de Afgan askeri olmak üzere toplam 38 kişinin öldüğünü açıkladı.



Karzai, ABD Başkanı Barack Obama'ya bir başsağlığı mesajı gönderdiğini de söyledi.



Taliban güçleri, helikopteri NATO ile çatışmalar sırasında kendilerinin düşürdüğünü açıklamıştı.



