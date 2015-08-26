Afganistan'da 2 NATO askeri öldürüldü

NATO'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada saldırının Helmend vilayetinde düzenlendiği belirtildi. Açılan ateş sonucu 2 NATO askerinin öldüğü, karşı ateşle saldırganların etkisiz hale getirildiği belirtildi.
NATO, geçtiğimiz yıllarda sık sık Afgan ordu üniforması giyen kişilerin saldırısına uğradı.
NATO çekildi, şiddet arttı
Uluslararası Afganistan Güvenlik Destek Kuvveti'nin (ISAF) 13 yıllık görev süresi 1 Ocak 2015 itibariyle sona erdi. ISAF'ın yerini Resolute Support (Kararlı Destek) adı verilen eğitim misyonu aldı.
NATO askerlerinin çekilmesinin ardından Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. Güvenlik güçlerinin büyük kayıplar verdiği bildiriliyor.