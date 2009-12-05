'Afganistan'a eğitim amaçlı asker gönderilebilir'

T24 -

Afganistan'

a 7 bin ek NATO askeri gidiyor

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Brüksel'deki NATO zirvesi sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.Türkiye'nin daha önceden belirttiği gibi Afganistan'a muharip güç göndermesinin söz konusu olmadığını belirtti. Ancak Davutoğlu, Afganlı askerlerin eğitimi çerçevesinde asker gönderiminin söz konusu olduğu, asker sayısı ile ilgiliyse ilerleyen zamanlarda açıklama yapacağını söyledi.Davutoğlu, Ankara Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü ISAF'ın komutası sırasında asker sayısının 700'den bin 700'e çıkarıldığını da sözlerine ekledi.Brüksel'de açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Rasmussen, 25 NATO üyesi ülkenin Afganistan'a yaklaşık 7 bin ek asker göndereceğini söyledi.NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Afganistan'a ek asker gönderilmesi konusunda ABD'nin taleplerinin ele alındığı Brüksel'deki dışişleri bakanları toplantısının ardından açıklama yaptı.Rasmussen, 25 NATO üyesi ülkenin Afganistan'a yaklaşık 7 bin yeni askerin gönderilmesini taahhüt ettiğini söyledi.Rasmussen basına toplantısında şunları kaydetti: "ABD'nin katkılarını da göz önüne alırsak, ISAF'ın (Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü) bölgede 37 bin ek askeri olacak, ki bu çok önemli."Bölgesede asker sayısını arttırsalar da esas amaçlarının Afgan halkını korumak olacağını kaydeden Rasmussen, "Yeni politikada aktif bir şekilde silahları bırakmış Taliban militanlarına destek sunuluacak. Koşullar elverdiği ölçüde kontrol Afgan güçlerine devredilecek. Yaptığımız herşeyin amacı Afgan hükümetinin bağımsızlığını kullanmasını sağlamak. Afganistan'dan çıktığımız zaman buranın hemen radikal güçlerin eline düşmesine izin vermeyeceğiz. Ve kesinlikle başarıya ulaşacağız, bu konuda umutluyum" dedi.Afganistan'a ek 30 bin asker gönderme kararı alan ABD, müttefik ülkelere asker sayılarını artırmaları konusunda baskı yapıyordu. Ankara ve Berlin'se, Afganistan'a muharip güç göndermeyeceklerini daha önce açıklamışlardı.