Afganistan’a 15,2 milyar dolar finans yardımı

Uluslararası toplum yoksulluğun ve şiddetin hüküm sürdüğü Afganistan’a yoğun destek vermeye devam ediyor. Brüksel’deki Donörler Toplantısı’nda bu ülkeye 15 milyar 200 milyon dolar (13 milyar 600 milyon euro) tutarında finans yardımı taahhüt edildi. Bunun şimdiye kadar yapılan mali yardımların neredeyse tümüne eşit olduğuna dikkat çekiliyor.

Afganistan Konferansı'nın kapanışında konuşan AB Komisyonu'nun Uluslararası İşbirliği ve Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Neven Mimica, AB ile diğer donör ülkelerin Afgan halkı için yapılan yardımları azaltma zamanının gelmediğini göstermek üzere böyle bir taahhütte bulunduklarını vurguladı. Toplantıya Almanya ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 75 ülke ile 26 kuruluş temsilcisi katıldı.

Almanya Afganistan'a gelecek dört yıl için 1 milyar 700 milyon euro tutarında katkıda bulunmak istiyor. Toplantıya katılan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin, 2018 ve 2020 yılları arasındaki dönemde Afganistan'a 150 milyon dolarlık yardım taahhüt ettiğini açıkladı.

AB beş milyar euro ile en fazla katkıyı yapıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, taahhüt edilen mali yardımlara göndermede bulundu ve bunun AB içinde yardımlar konusunda bir yorgunluk olmadığını gösterdiğini söyledi. AB 5 milyar euro yardım taahhüdünde bulundu, bu da tüm yardımın üçte birine denk geliyor. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani donör ülke ve temsilcilere teşekkür ederek, “gerçekten dikkate değer bir gün” yaşadıklarını, şimdi bu güvene lâyık olmak için hamle sırasının Afganistan’da olduğunu söyledi.

Radikal İslamcı Taliban’ın Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz'da düzenlediği son saldırılar ülkede güvenlik durumunun hâlâ son derece istikrarsız olduğunu gözler önüne seriyor. Halkın yoğun yoksulluk çektiği Afganistan’da -Afgan hükümetinin verilerine göre- halkın yüzde 39’u yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve günde 1,35 doların altındaki gelirle yaşamını sürdürmek zorunda.

Ancak Brüksel’deki toplantıda taahhüt edilen mali yardımların Tokyo’da 2012 yılında düzenlenen büyük donörler toplantısında sağlanan yardımın biraz altında kaldığına da işaret ediliyor. O dönemde uluslararası topluluk dört yıllık bir dönem için 16 milyar dolar (14 milyor 300 milyor euro) vaat etmişti.

Steinmeier: 'Afgan hükümeti geri kabul anlaşmasını uygulasın'

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Afganistan’a yapılacak yardımların “önkoşulsuz olmadığını” söyledi. Steinmeier mülteciler konusundaki işbirliğine de göndermede bulunarak Afgan hükümetinin geri kabul anlaşmasını “gerçekten hayata geçirmesini” talep etti.

Kerry Taliban'ı Kabil'de barış görüşmelerine davet etti

Brüksel'de konuşan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise Taliban'ı Kabil'de barış görüşmelerine davet etti ve "Anlaşmazlığın onurlu bir biçimde sona erdirilmesinin bir yolu vardır” ifadesini kullandı. Afganistan Devlet Başkanı Gani de görüşmeye hazır olduklarını söyledi ve "Afganların barışı sağlama iradesinin bulunduğunu ve barışı sağlayacaklarını” vurguladı.

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