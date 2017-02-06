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BBC Türkçe

Afganistan ve Pakistan’da çığlar en az 100 kişiyi öldürdü

Afganistan ve Pakistan'ın sınır bölgelerinde gerçekleşen çığlar çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı

06 Şubat 2017 13:56

Afganistan'da yoğun yağış ve çığlar nedeniyle en az 106 kişi öldü ve onlara kişi yaralandı.

Ülkedeki en ölümcül çığ Pakistan sınırındaki Nuristan bölgesinde gerçekleşirken, yalnızca bir köyde 53 kişinin ölümüne yol açtı.

AFP'ye konuşan bir yetkili iki köyün tamamen çığ altında kaldığını belirtti.

Sınırın Pakistan tarafındaki Chitral kentinde ise 9 kişi çığ nedeniyle yaşamını yitirdi.

Evlerinin yıkılması veya yolda arabalarda mahsur kalmaları nedeniyle çok sayıda kişinin de donarak hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kabil-Kandahar yolunda mahsur kalan 250 araç ise polis ve askerler tarafından kurtarıldı.

Afganistan Doğal Afetler Bakanı Wais Ahmad Barmak, yaşanan felaketlerde ölenlerin sayısını BBC Afgan Servisi'ne aktarırken başkent Kabil yakınlarında da çığ gerçekleştiğini duyurdu.

Yoğun kar yağışı ve çığların ulaşımı aksatması nedeniyle kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmakta zorluk yaşıyor.

Kabil'in uluslararası havalimanı da kar ve buz nedeniyle uçuşlara kapatılmış durumda.

Yetkililer kar yağışı ve çığların önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulunuyor.

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