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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan ve Pakistan’da çığ can aldı

Afganistan’da çığ düşmesi ve yoğun kar yağışına bağlı kazalar nedeniyle en az 50 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'da da 9 kişi düşen çığın altında kalarak can verdi.

05 Şubat 2017 19:22

Nuristan Valisi Hafız Abdül Kayum ülkenin doğusunda düşen bir çığın bir köyü tümüyle yuttuğunu açıkladı. Vali, bölge yetkililerinden aldıkları bilgilere göre en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu sayının daha da yükselebileceğini söyledi. Nuristan vilayetinde en az 5 kişinin de çatı çökmesi nedeniyle öldüğü gelen bilgiler arasında.

Bedehşan Vilayeti'nde ise son iki günde çığ düşmesi, çatı çökmesi ve trafik kazası gibi olaylarda 19 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Bedehşan'ın 12 bölgesiyle iletişim kurulamıyor.

Ülkenin kuzey ve orta bölümlerinde anayollar düşen çığ nedeniyle kapandı, insanlar otomobillerinde mahsur kaldı. Kabil Kandahar otobanında 250 otomobil ve otobüsün fırtına nedeniyle durmak zorunda kaldığı, araçlarında bulunanların polis ve asker tarafından kurtarıldığı belirtiliyor.

Afgan hükümeti ülke genelinde çalışma hayatını 1 gün süreyle tatil etti. Başkent Kabil'de hükümet binaları pazar günü kapalı kaldı. Kabil Uluslararası Havalimanı da kalkış ve inişlere kapandı.

Çığ Pakistan'ın kuzeyinde de can aldı. Doğal güzellikleriyle turistleri cezbeden Çitral bölgesine bağlı Şerşal köyünde 9 kişi çığ altında kalarak hayatını kaybetti. Ölenlerden dördünün kadın üçünün de çocuk olduğu belirtiliyor. Köyde 19 ailenin yaşadığı 4 evin tamamen harap olduğu, ağır yaralıların Peşaver'deki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydediliyor. Yıkılan bir binanın içinde mahsur kalan 14 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA, Reuters / EC, MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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