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Dünya

Afganistan Ulusal Meclisi Başkan Vekili: Seyahat yasağı kaldırılınca Taliban yönetimi Türkiye ve Rusya gibi ülkelere gitti

19 Ağustos 2021 15:39

T24 Dış Haberler

Taliban ile Kabil arasındaki barış görüşmelerinde Batı tarafından tanınan hükümetin müzakerecilerinden biri olarak görev alan Afgan Parlamentosu'nun ilk kadın başkan yardımcısı Fevziye Koofi, Taliban'ın seyahat yasağının kaldırılmasının ardından destek toplamak için aralarında Türkiye olan ülkelere de gittiğini iddia etti.

The Guardian'ın aktardığına göre Koofi, Taliban liderlerinin Doha'daki görüşmelere gidebilmesi için Birleşmiş Milletler'in uyguladığı seyahat yaptırımlarının kaldırılma sürecinin kötü yönetildiğini söyledi.

Koofi, ''Seyahat imkanlarını duruşlarını güçlendirmek için kullandılar. Aldıkları desteği artırmak ve duruşlarını güçlendirmek için Çin'e, Rusya'ya, İran'a ve Türkiye'ye gittiler'' dedi.

Kabil'in düşmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Koofi, ''ABD'nin çekilişinin bir ay geciktirmesi barış anlamına gelebilirdi'' dedi.

Koofi, Washington'un askerlerini acele şekilde çekme kararının Katar'daki görüşmelerde Kabil'in elini çok zayıflattığını söyledi.

Afgan siyasetçi, ''Afganistan, arka arkaya yapılan hataların kurbanıdır'' dedi.

Kendisine iki defa suikast girişiminde bulunulan Koofi, ''Başkan Biden hamlesini biraz geciktirip siyasi çözümü bekleyebilirdi. Bir ay bile yeterdi. Bir anlaşmaya varılabilirdi'' ifadelerini kullandı.

Koofi, ''ABD siyasi üstünlüğü kullanıp bastırsaydı ve Taliban'a tüm kaynaklarıyla baskı yapsaydı, anlaşmaya varılırdı diye düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu.

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