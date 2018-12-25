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Politika

'Afganistan tezkeresi' Meclis'te kabul edildi

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda, Afganistan'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi

25 Aralık 2018 21:56

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu\'nda, Afganistan\'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. TSK, Afganistan\'da 2 yıl daha görev yapacak.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında, Afganistan tezkeresini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul\'da, TSK unsurlarının, NATO\'nun Afganistan\'da icra ettiği \'Kararlı Destek Misyonu\' ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesiyle ilgili kararın, 6 Ocak\'tan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

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