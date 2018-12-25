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'Afganistan Tezkeresi' Meclis'te kabul edildi

Afganistan Tezkeresi' Meclis’te kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda, Afganistan'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi

25 Aralık 2018 21:53

Afganistan Tezkeresi\' Meclis’te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu\'nda, Afganistan\'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. TSK, Afganistan\'da 2 yıl daha görev yapacak.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında, Afganistan Tezkeresi’ni görüşmek üzere toplandı. TSK unsurlarının, NATO\'nun Afganistan\'da icra ettiği \'Kararlı Destek Misyonu\' ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesiyle ilgili kararın, 6 Ocak\'tan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.


Haber: Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

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