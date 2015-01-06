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Politika

Afganistan tezkeresi kabul edildi

TSK'nın Afganistan'a asker göndermesini öngören Başbakanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

06 Ocak 2015 20:28

TSK unsurlarının, NATO’nun Afganistan’daki kararlı destek misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, TSK unsurlarının, NATO’nun Afganistan’da icra edeceği kararlı destek misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan misyona katılmak için Türkiye üzerinden Afganistan’a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye’de bulunması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, iki yıl süre istenilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.

 

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