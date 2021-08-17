Afganistan, Talibanlı döneme hazırlanıyor; "Sokaklarda kadın kalmadı; ülkeden kaçamayanlar saklanıyor"

Afganistan'ın başkentinde kontrolü ele geçiren Taliban sokaklarda devriye gezmeye başlarken kadınlar, burka giymedikleri ya da yanlarında bir erkek olmadığı için dövülme tehlikesi içinde evlerinde saklanarak beklemeye başladı.

The Guardian muhabirinin aktardığı habere göre, Kabil Havalimanı'nda, ülkeden ayrılmak isteyen kalabalıklar izdiham yaratırken şehrin geri kalanında kaçmak isteyip kaçamayanlar saklanmak ve yeni hayatlarını şekillendirmek seçenekleri arasında kaldı.

Afganistan kanallarında Hint ve Türk dizileri yayından kalkarken reklamsız dini içerikli programlar verilmeye başlandı. Pek çok iş yeri kapanırken, Taliban iş yeri sahiplerine dükkanları açmaları ve normal hayata dönmeleri yönünde çağrı yaptı.

Taliban militanları, sokaklarda devriye gezerek özel güvenlik şirketlerinin elindeki silahları aldı.

Sağlık Bakanı görevini sürdürecek

Taliban, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yle kaçan kabine üyelerinden biri olmayan Sağlık Bakanı Waheed Mahrooj'la da görüştü. Wahrooj, Facebook hesabından yaptığı açıklamada görevinde kalmayı sürdüreceğini söyledi.

"Sokaklarda kadın kalmadı"

Kadınlar ise Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği ülkede, burka giymedikleri ya da yanlarında erkek vasi olmadığı gerekçesiyle dövülme tehditi olduğu için sokağa çıkmamaya başladı. Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde Taliban'ın 15 yaşını geçmiş kız çocuklarının savaşçılarla evlendirilmesi yönünde çağrı yaptığı belirtildi.

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle sokağa çıkan bir görgü tanığı "Sokaklarda yürüyen kadınlar yoktu. Sokaklarda trafik de yoktu. Kendimi güvende hissetmedim. Her an vurulabilecek gibi hissettim" dedi.

Taliban henüz Afganistan'da yeni dönem için kuralları duyurmasa da bir şehirde cami hoparlöründen seslenen Taliban savaşçısı kadınların burka giymesi gerektiğini duyurdu.

Kabil'de pek çok kadının vücudu ve yüzü tamamen kapatan burkası yok. Son gelişmeler üzerine pek çok kadının burka temin etmeye çalıştığı belirtildi. Bir Afgan kadın "Benim için burka her zaman kölelik sembolü olmuştur. Bir kafese tıkılmış kuş gibisiniz. Bunu giyeceğimi hiç düşünmemiştim ancak artık hayatımı korumak için giymem gerektiğini düşünüyorum" dedi.