Afganistan: Pakistan Talibanı lideri, ABD saldırısında öldürüldü

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Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah’ın ABD’nin kuzeydoğu Kunar’da, Pakistan sınırı yakınlarında düzenlediği insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Pakistanlı istihbarat yetkilileri de, perşembe günü yaptıkları açıklamada Fazlullah’ın yanı sıra örgütün üst düzey 4 yetkilisinin de çarşamba günü gerçekleştirilen İHA saldırısında öldürüldüğünü söylemişti. İsimlerini vermeden konuşan yetkililerin ifadeleri, Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından teyit edildi.

Afganistan’daki ABD ordusunun sözcüsü Yarbay Martin O’Donnell, çarşamba günü Kunar’da bir İHA saldırısını teyit etti ve hedefin ‘terör örgütünün üst düzey bir yetkilisi’ olduğunu söyledi, ancak daha fazla bilgi vermedi.

Reuters'a konuşan Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Radmaniş, "Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah'ın Kunar elayetinin Marawera bölgesinde ortak hava operasyonuyla öldüğünü doğrulayabiliriz" dedi. Reuters'ın aktardığına göre telefonla ulaşılan bir Pakistan Talibanı mensubu Maulvi Abdur Raşid de Fazlullah ile 4 militanın kaldığı eve İHA ve füze saldırısı düzenlendiğini teyit etti.

Malala'nın vurulması emrini veren kişiydi

Molla Fazlullah, Kasım 2013’te, Pakistan’daki Taliban hareketinin bir önceki lideri Hekimmullah Mesud’un hayatını kaybetmesinin ardından başa geçmişti. Mesut da Fazlullah gibi, insansız hava aracı saldırısında öldürülmüştü.

Fazlullah'ın liderliğindeki militanlar 2007-2009 arasında Svat Vadisi'nde hakimiyet kurarak okulları yakmış, İslami kurallara uymadıkları gerekçesiyle kafa kesme ve kırbaçlama gibi cezalar uygulamaya başlamıştı.

2014'te 132 çocuğun öldüğü okul saldırısı ile 2012'de o dönem 14 yaşında olan Malala Yusufzay'a servis aracında vurulmasının sorumlusu olduğu bilinen ve Pakistan'da en çok aranan militanların başında gelen Fazlullah'ın öldürülmesinin, Pakistan ve ABD ilişkilerini olumlu etkileyebileceği düşünülüyor.