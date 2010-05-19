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Dünya

Afganistan NATO üssünde silahlı saldırı

NATO'nun Afganistan'daki en büyük üslerinden olan Bagram'a silahlı gruplar tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda saldırganlardan 7'sinin öldüğü, 5 yabancı a

19 Mayıs 2010 03:00

T24- NATO'nun Afganistan'daki en büyük üslerinden olan Bagram'a silahlı gruplar tarafından düzenlenen saldırıda, saldırganlardan 7'sinin öldüğü, 5 yabancı askerin de yaralandığı belirtildi.


Bagram hava üssü sözcüsü Yarbay Clarence Counts, saldırının sabah saatlerinde yapıldığını, bu tür saldırıları her zaman beklediklerini söyledi.


Yetkililer, saldırganlarla çatışmanın halen devam ettiğini belirtti. Taliban sözcüsü Zabiullah Mucahid ise söz konusu saldırıya 20 intihar komandosunun katıldığını ifade etti.


Kabil yakınlarındaki bulunan ve çoğunluğu Amerikan askerlerinden oluşan NATO birliklerinin kaldığı Bagram üssü, son dönemde ABD'nin gizli bir tutukevi bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. ABD ordusunun yalanlamasına rağmen, İngiliz yayın kuruluşu BBC, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Bagram'da gizli bir tutukevi bulunduğunu doğruladığını bildirmişti.

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