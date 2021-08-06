Afganistan Medya ve Bilgi Merkezi Direktörü Menapal, Kabil'de öldürüldü

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Afganistan'ın Medya ve Bilgi Merkezi'nin Direktörü Dawa Khan Menapal, başkent Kabil'de öldürüldü.

BBC'nin yerel medyadan aktardığına göre Menapal, silahlı kişiler tarafından Darül Aman Yolu'nda vurularak öldürüldü.

Twitter'da 142 bin takipçisi olan Menapal, sıklıkla Kabil hükümetinin duruşu konusunda paylaşımlarda bulunuyordu.

Menapal suikastının, Taliban, Afganistan Savunma Bakanı'nın evini hedef aldıktan birkaç gün sonra meydana gelmesi dikkat çekti. Taliban, çarşamba günkü saldırıdan sonra hükümetten isimleri hedef almaya devam edeceğini söylemişti.

Afganistan İçişleri Bakanı Mirwais Stanikzai, "Maalesef vahşi teröristler bir kez daha korkakça bir saldırı düzenledi ve vatansever bir Afganı şehit etti" dedi.

ABD'nin Afganistan Maslahatgüzarı Ross Wilson da cinayetin "kendilerini çok üzdüğünü ve iğrendirdiğini" ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, cuma günü konseyin Afganistan'da kötüleşen durumla ilgili olarak toplanması çağrısında bulundu. Taliban, çeşitli bölgeleri ele geçirerek ilerlemeye devam ediyor.