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Dünya

Afganistan istihbarat merkezine saldırı düzenlendi (2)

(Ayrıntı eklendi) Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Afganistan başkenti Kabul'de silahlı bir grup, devlet istihbarat örgütünün merkezine baskın düzenledi

18 Aralık 2017 16:08

(Ayrıntı eklendi)
Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Afganistan başkenti Kabul\'de silahlı bir grup, devlet istihbarat örgütünün merkezine baskın düzenledi. Saldırıyı IŞİD üstlendi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Najib Danish, silahlı grubun, ülkenin ana istihbarat merkezi olan Ulusal Güvenlik Merkezi yakınlarında inşaat halindeki bir binaya baskın düzenlediğini ve binada yer alan polis güçleriyle çatışmaya girdiklerini söyledi. Danish saldırganların binaya istihbarat merkezine saldırmak için girmeye çalıştığını belirtti. Çatışmada ölen ya da yaralanlara ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Görgü tanıkları, bölgeden silah sesleri geldiğini fakat saldırıda kaç saldırganın yer aldığını bilmediklerini söyledi.
Bölgede etkisi bulunan IŞİD\'e ait bir medya kanalı saldırıyı iki IŞİD\'linin gerçekleştirdiğini ileri sürdü. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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