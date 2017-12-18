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Dünya

Afganistan istihbarat merkezine saldırı düzenlendi

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Afganistan başkenti Kabul'de silahlı bir grup, devlet istihbarat örgütünün merkezine baskın düzenledi

18 Aralık 2017 14:23

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Afganistan başkenti Kabul\'de silahlı bir grup, devlet istihbarat örgütünün merkezine baskın düzenledi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Najib Danish, silahlı grubun, ülkenin ana istihbarat merkezi olan Ulusal Güvenlik Merkezi yakınlarında inşaat halindeki bir binaya baskın düzenlediğini ve binada yer alan polis güçleriyle çatışmaya girdiklerini söyledi. Danish saldırganların binaya istihbarat merkezine saldırmak için girmeye çalıştığını belirtti. Çatışmada ölen ya da yaralanlara ilişkin bir açıklama yapılmada.
Görgü tanıkları, bölgeden silah sesleri geldiğini fakat saldırıda kaç saldırganın yer aldığını bilmediklerini söyledi. Saldırıya ilişkin olarak hiçbir gruptan açıklama gelmedi.

 

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