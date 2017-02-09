Afganistan: 'IŞİD' altı Kızılhaç çalışanını öldürdü

Afganistan'ın, Jowzjan bölgesinde IŞİD militanları olduğu belirtilen bir grubun, Uluslararası Kızılhaç örgütü (ICRC) için çalışan altı Afgan'ı öldürdükleri belirtildi.

Bölge valisi, ICRC çalışanlarının Kush Tepe bölgesinde vurulduklarını söyledi.

Vali, BBC'ye yaptığı açıklamada, iki ICRC çalışanının da kayıp olduğunu ve kaçırıldıklarından korkulduğunu belirtti.

ICRC, çalışanlarının ölümlerini doğrulamakla birlikte, kimin sorumlu olduğunu bilmediklerini açıkladı.

Örgüt, Afganistan'daki çalışmalarını geçici olarak durduklarını da duyurdu.

ICRC Operasyonlar Direktörü Dominik Stillhart "Neler olduğunu daha iyi anlamamız gerekiyor. Ancak bu en önemli insani operasyonlarımızdan biri ve devam etmek için kesinlikle elimizden geleni yapacağız dedi.

IŞİD 2015'ten bu yana Afganistan'da faaliyet gösteriyor ve örgüt Başkent Kabil ile ülkenin doğusundaki bazı saldırıların sorumluluğunu üstlendi. Ancak Jowzjan'daki saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

ICRC 30 yıldır ülkenin uzak yerlerindeki hastalara yardım ediyor.

Saldırıya uğrayan ICRC konvoyunun son dönemde bölgeyi etkileyen kar fırtınalarının ardından, gıda maddeleri taşıdığı bildirildi.

Polis yetkilisi Rahmetullah Turkistani, bölgede IŞİD'in faal olduğunun bilindiğini ve ICRC'nin uyarıldığını belirtti.

IŞİD, Ocak 2015'te Afganistan'da yayıldığını duyurmuş ve Pakistan sınırındaki Nangarhar bölgesine yerleşmeyi başarmıştı.

IŞİD önceki gün başkent Kabil'de yüksek mahkemeye düzenlenen ve en az 20 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı da üstlenmişti.