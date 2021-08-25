Afganistan'ın tamamı kızlardan oluşan ödüllü robotik takımı Meksika'ya ulaştı

Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle Afganistan'dan ayrılan, tamamı kızlardan oluşan ödüllü robotik takımı Meksika’ya ulaştı.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Meksika Dışişleri Bakan Yardımcısı Martha Delgado, Mexico City uluslararası havalimanında yaptığı açıklamada “Sizleri sıcak bir şekilde karşılıyoruz” dedi.

En küçükleri 14 yaşında olan Afganistan robotik takımı, geçmişte kazandıkları uluslararası ödüllerle tanınmıştı. Robotik takımı, geçen yılın mart ayında Koronavirüs pandemisi sırasında düşük maliyetli solunum cihazı üzerinde çalışmaya başlamıştı.

1990’ların sonunda yönetimi ele geçirdiğinde Taliban kadınlar ve kız çocuklarının eğitimine izin vermiyordu. Geçen hafta başkenti ele geçiren Taliban, ülkedeki kadınlar ve kız çocuklarının eğitimini sürdürebileceğini söylemişti.

Afganistan’da Taliban ilerlerken Meksika, ülkedeki kadınlar ve kız çocuklarına yardım edileceği konusunda taahhüt vermişti.