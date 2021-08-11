Afganistan'ın Maliye Bakanı Vekili Payenda, görevi bırakıp ülkeyi terk etti

T24 Dış Haberler

Afganistan'da Maliye Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Khalid Payenda, Taliban bir haftadan kısa sürede ülkenin vilayet başkentlerinin dörtte birinden fazlasını ele geçirdikten sonra görevi bırakıp Afganistan'ı terk etti.

Bloomberg'e konuşan Maliye Bakanlığı sözcüsü, "Payenda, Afganistan gümrük noktalarının kontrolünü kaybettiği için gelir kaybı yaşadığı gerekçesiyle görevi bırakıp ülkeden ayrıldı" dedi.

Bakanlık sözcüsü, "ülkenin kötüleşen güvenlik durumu ve yurt dışındaki hasta eşinin yanında olma isteğinin" de kararda rol oynadığını belirtti.

Payenda'nın nereye gittiğiyle ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. Taliban, bir haftadan kısa sürede ülkenin 9 vilayet başkentini ele geçirdi.