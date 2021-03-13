Afganistan'ın Herat ilinde bomba yüklü araç patlatıldı: En az 7 ölü, 50'den fazla yaralı

T24 Dış Haberler

Afganistan'ın batısındaki Herat ilindeki polis merkezi yakınlarında bomba yüklü bir araba patlatıldı. Saldırıda en az 7 kişinin öldüğü ve 50 'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Herat Valisi Sayid Abdül Vahid Katali ölenler arasında kadınlar ve çocuklar da olduğunu ifade etti. Vali, aralarında siviller ve güvenlik gücü mensupları olan 53 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Şiddetli patlamada birçok dükkan ve evin de zarar gördüğü, bazı insanların enkaz altında kaldığı ifade edildi.

Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmese de yerel yetkililer Taliban'ı sorumlu tuttu.