Afganistan'ın başkenti Kabil'deki pasaport bürosunda, bir günde 8 bin pasaport veriliyor

Afganistan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere başkent Kabil'deki pasaport bürosunda, bir günde ortalama 8000 pasaport verildiği öğrenildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Komisyonu, ocak ayından beri 270 binden fazla Afgan'ın yaşadığı yeri terk ettiğini, bu sayının Taliban'ın ülkeyi kontrol ettikçe 3.6 milyona dayanacağını duyurdu. Bu kişilerin hedefi Türkiye üzerinden Almanya'ya varabilmek.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki pasaport bürosunda, bir günde ortalama 8000 pasaport verildiği öğrenildi. Kabil'deki pasaport bürosunun önünde kadınlar ve erkekler yüzlerce metrelik ayrı kuyruklarda sarısını bekliyor. Alman basınına konuşanlar “Önce Türkiye, oradan da Almanya'ya gitmek istiyoruz. Taliban'la hayatımız tehlikede” dediğini duyurdu. Türkiye'nin İran sınırı ve özellikle Van, Afgan mültecilerin geçiş noktası. İran'a varanlar buradan zamanı geldiğinde hızlı bir şekilde, her türlü yöntemle Van'a geçiriliyor. Hatta burada hazırlanmış özel barakalar bile olduğu belirtiliyor. Kaçışta rüşvetin tarifesi de var… İran sınırından Türkiye'ye geçiş, kişi başına 1000 ile 2000 ABD dolarını buluyor. Kaçanlar arasında, Şii aileler de var. Bunlar Taliban'ın katliam yapacağından endişeli.