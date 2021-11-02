Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda patlamalar: En az 15 kişi hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Serdar Muhammed Davud Han Askeri Hastanesi'nin yakınlarında iki patlama sesi ve onları takiben silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Reuters'ın Taliban yetkilisinden aktardığına göre, Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi yakınlarında meydana gelen patlamalarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Taliban, patlama ve çatışmalardan intihar bombacısı ve silahlı bir grubun sorumlu olduğunu açıkladı.

Paylaşılan fotoğraflarda olay yerinden duman yükseldiği görülüyor.

Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinden bu yana Afganistan'daki saldırılarını sıklaştıran radikal İslamcı terör örgütü IŞİD, 2017'de bu hastaneyi hedef almıştı.

Ayrıntılar geliyor...