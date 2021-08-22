Afganistan'ın ABD'deki ilk kadın büyükelçisi: Afganistan'ın geleceği, ülkedeki kadınların geleceğiyle değerlendirilebilir

Temmuz 2021'e kadar Afganistan'ın ABD'deki ilk kadın büyükelçisi olan Roya Rahmani, Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği ülkede kadınların geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede "Afganistan'a ne olduğu, Afganistan'daki kadınlara ne olacağı üzerinden değerlendirilebilir" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, geçen aya kadar Afganistan'ın ilk kadın ABD Büyükelçisi olan Roha Rahmani, son yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada "Afganistan'daki kadınların geleceği, Afganistan'ın geleceğidir. Eğer bu doğru yönde gidiyorsa, ülke de doğru yönde gidiyordur. Eğer kadınlar baskı altında olur, hakları ihlal edilirse Afganistan da aynı şekilde olur" dedi.

Rahman, Afganistan'da 20 yıl boyunca kadınlar ve kız çocukları için çeşitli ilerlemeler kaydedildiğini, şu an bu ilerlemelerin tehlikede olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği ülkede kadınlar ve kız çocukları için daha fazla adım atmamasına şaşırıp şaşırılmadığı sorulan Rahman "Evet şaşırdım" dedi.

Yaşananların Afganistan'daki ailesi için "aşırı stresli" olduğunu söyleyen Rahman, "Bu bir panik, umutsuzluk, çaresizlik, hayal kırıklığı ve ihanet hissi" dedi.

Rahman, ABD'nin dünya genelinde eleştirilerin odağında olan çekilme hızı hakkında yorum yapmayı reddetti.

Rahmani, büyükelçilikte bir duvarın yeniden inşası için zimmete para geçirmekle suçlandıktan sonra geçen ay görevinden alındı; bu iddiayı reddediyor ve siyasi amaçlı olarak nitelendiriyordu.