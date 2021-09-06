Afganistan'daki direniş güçleri: Barış istiyoruz, müzakerelere dönmeye hazırız

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Afganistan'da Taliban kontrolüne girmeyen son vilayet Pençsir'deki Ulusal Direniş Cephesi'nin (UDC) lideri Ahmed Mesud, dini uzmanların teklifini uygun bulduğunu ve bu doğrultuda Taliban'la çatışmaların bitmesi için masaya oturmaya hazır olduğumu söyledi.

Ahmed Mesud açıklamayı salı günü direniş grubunun Facebook hesabından yayımladı. Aynı gün, Taliban yetkilileri çevre bölgeleri kontrol ettikten son Pençsir vilayet merkezini ele geçirdiklerini iddia etmişti.

Mesud videoda, "UDC, prensipte mevcut sorunları çözmeyi, çatışmalara hemen son vermeyi ve müzakerelere tekrar başlamayı kabul ediyor" dedi. Direniş lideri, "kalıcı barış" istediklerini belirtti.

Açıklamada UDC'nin barış için çatışmalara son vermeye hazır olduğu belirtilirken Taliban'dan da aynısı, ayrıca ilerlemesini durdurması istendi.

Mesud, çatışmalar durduktan sonra tüm tarafların ve ulema konseylerinin bir araya gelebileceğini ifade etti.

Taliban, henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Direnişin sözcüsü Fehim Daşti'nin de pazar günü çıkan çatışmalarda öldüğü belirtildi. Daşti, grup için önemli bir danışmandı ve Mesud'a yakınlığıyla biliniyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil düştükten üç hafta sonra Orta Doğu ile ilişkileri toparlamaya çalışmak için bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.