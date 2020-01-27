ABD'li yetkililer teyit etti: Afganistan'da düşen uçak ABD ordusuna ait

Afganistan'da ABD ordusuna ait bir uçak düştü. Taliban'ın ABD askerlerini taşıyan bir uçağı düşürdüğünü iddia etmesinin ardından ABD'li yetkililer, uçağın ABD ordusuna ait 'küçük bir uçak' olduğunu teyit etti.

Afganistan'da devlete ait olan Ariana Afghan Havayolları'na ait bir uçağın Gazni vilayetinde düştüğü belirtildi. Herat kentinden başkent Kabil'e giden uçağın Taliban tarafından kontrol edilen Deh Yak adlı dağlık bir bölgede düştüğü belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, Taliban, Afganistan Gazni'de ABD askerilerini taşıyan bir uçağı düşürdüğünü iddia etti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), incelemeler sonucunda Afganistan'ın doğusunda düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğunu teyit etti.

ABD'nin teyit açıklaması, Taliban'ın uçak düşürme iddiasının ardından geldi.

ABD'li yetkililer, uçağın 'düşman faaliyeti' tarafından düşürüldüğüne dair hiçbir belirti olmadığını söyledi. Yetkililerden biri, uçakta 10 kişiden az personel olduğuna 'inandıklarını' söyledi.

Sosyal medyada yayılan ve uçağın enkazından olduğu iddia edilen görüntüler, bir Bombardier E-11A uçağının düşmüş olabileceğine işaret ediyor.