Afganistan'da Yeni Zelanda için çalışmış eski çevirmenler, ülkede kalan aileleri için parlamento önünde toplanıyor

Yeni Zelanda’da Afganistan'da hükümet için çalışmış bir grup eski çevirmen, Afganistan’da kalan ailelerinin tahliyesi için adım atılmamasına tepki olarak iki gündür parlamento önünde toplanıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Afgan Eski Çevirmenler Birliği üyesi 20 kişi, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ya da Göç Bakanı Kris Faafoi’ye ulaşmak için iki gündür parlamento önünde toplanıyor.

Çevirmenler, başkent Wellington’a gönderdikleri mesajların yanıt almaması üzerine Hamilton’dan yola çıkarak seslerini duyurmaya gitti. Pazartesi günü 10 saat boyunca parlamento önünde bekleyen çevirmenler, herhangi bir bakana ulaşamadı.

Yeni Zelanda, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da geçmişte hükümet için çalışmış kişilerden de oluşan 43 aileyi geride bıraktı.

Protestoya katılanlardan bir çevirmen “Biz bu ülkenin vatandaşıyız, bu ülkeye hizmet ettik. Kendimizin ve ailemizin yaşamını Yeni Zelandalıları güvende tutmak için riske attık” dedi.

Bir başka protestocu da Yeni Zelanda’nın çok sayıda risk altındaki Afgan için yaptıklarından minnettar olduklarını ancak eski çevirmenlerin ailelerine vize verilmemesinin hayal kırıklığı yarattığını söyledi.