Afganistan’da Taliban yönetimi PUBG ve TikTok’u yasakladı

Afganistan'da PUBG oyunu ve sosyal medya platformu Tiktok, Taliban yönetimi tarafından yasaklandı. Yasağın gerekçesi, Tiktok'un ahlaki dezenformasyona sebep olması, PUBG'nin ise gençleri internete bağımlı hale getirmesi.

Taliban, çarşamba günü yapılan kabine toplantısında ilk defa bir uygulamayı yasaklama kararı aldı. Taliban sözcüsü Inamullah Samangani, kabinenin ayrıca popüler savaş alanı oyunu PUBG’yi engellemeye ve Afgan televizyon kanallarının ahlaksız içerik yayınlamalarını engellemeye karar verdiğini de söyledi.

Samangani, “TikTok uygulamasının ve PUBG oyununun insanların zamanını nasıl boşa harcadığına dair çok sayıda şikayet aldık. İletişim ve bilgi teknolojisi bakanlığına, uygulamaları internet sunucularından kaldırması ve Afganistan’daki herkesin erişemeyeceği hale getirmesi emredildi” dedi.

Datareportal’ın, “Dijital 2022: Afganistan” raporuna göre, ülkenin 40 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 23’ünün ocak ayında internet erişimi vardı ve internet kullanıcıları 2021 ile 2022 arasında yüzde 7 arttı. Ülkedeki diğer popüler sosyal medya ağları arasında Facebook ve WhatsApp bulunuyor.