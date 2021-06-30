Afganistan'da Taliban, stratejik Gazni kentini ele geçirmek için saldırdı

T24 Dış Haberler

Afganistan'da Taliban savaşçılarının şehrin kontrolünü sağlamak için Gazni'ye saldırdığı ifade edildi.

Al Jazeera'nın aktardığına göre şehri ele geçirmek isteyen Taliban güçleri Afganistan askerleri ile çatışmaya girdi ve patlayıcılar kullandı.

Gazni kenti, başkent Kabil ile Kandahar bölgesini bağlayan otoyolun üzerinde stratejik bir noktada bulunuyor. Saldırı, yabancı askerler Afganistan'dan çekilirken Taliban'ın saldırılarını hızlandırdığına dair bir işaret olarak görüldü.

Afgan kuvvetleri Taliban'ın salı günü gerçekleştirdiği saldırısını doğrularken kendilerinin de kontrolünü kaybettikleri bazı toprakları almaya çalıştıklarını belirtti.

Taliban'ın uzun süredir Gazni'de güçlü bir varlığı olduğu biliniyordu, ancak yetkililer 4 bir taraftan kurşunların sıkıldığı saldırının şu ana kadar şehire yapılan saldırıların en yoğunu olduğunu belirtti. Çatışmaların kontrol noktalarının etrafında yoğunlaştığı belirtildi.

Afgan yetkililer, ülkenin bazı noktalarında vatandaşın da kendilerine katılıp Taliban'la savaşmaya başladığını bildirdi.