Afganistan'da Taliban kuşatması altındaki Kandahar şehrinde havalimanına roket saldırısı düzenlendi

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Afganistan’ın en büyük şehri Kandahar’da havalimanına roketli saldırı düzenlendi.

AFP’nin aktardığı habere göre, Taliban kuvvetlerinin üç şehirdeki kuşatması sürerken Kandahan havalimanına en az üç roket atıldığı belirtildi.

Havalimanı şefi Massoud Pashtun, roket saldırısı nedeniyle havalimanındaki bütün uçuşların durdurulduğunu söyledi. Pashtun, üç roketten ikisinin piste isabet ettiğini söyledi.

Kandahan havalimanının şehre lojistik ve hava desteği sağlanması için önemli olduğu belirtildi.

Taliban'ın Afganistan'ın güneyindeki ve batısındaki üç büyük şehre yönelik kuşatması sürüyor. Yerel kaynaklara göre Taliban, hükümet güçlerinin elinden almaya çalıştığı Herat, Leşkergah ve Kandahar şehirlerinin bazı bölümlerine girmeyi başardı. 1980'lerde Sovyet güçlerine karşı savaşan eski komutan İsmail Han, kenti savunmak için bir silahlı hareket başlattı.