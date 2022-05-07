Afganistan'da Taliban, kadınlar için burkayı yeniden zorunlu kıldı

T24 Dış Haberler

Afganistan'da geçen sene yönetimi ele geçiren Taliban, kadınların kamuya açık alanlarda burka giymesini tekrar zorunlu kıldı.

"Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme" Bakanlığı, Taliban lideri Hibetullah Ahundzade'nin kararnamesini başkent Kabil'de bir basın toplantısında okuyarak kararı duyurdu. Kararnamede "suratı örtülü olmayan" kadınların babalarının veya birinci dereceden erkek akrabasının yetkililer tarafından ziyaret edileceği; daha sonra da ya hapis cezası alacakları veya kamudaki işlerinden atılacakları belirtildi.

Kararnamede kadınları için "ideal örtünme" şeklinin mavi burka olduğu belirtildi. Mavi burka, 1996 ile 2001 arasındaki radikal İslamcı Taliban rejiminin kadınlar üzerinde kurduğu baskının sembollerinden biriydi.

Reuters'ın aktardığına göre Afganistan'da kadınların büyük bölümü dini gerekçelerle başörtüsü giyse de, çoğu yüzünü örtmüyor.

Taliban, daha önce kız öğrencilere eğitim veren ortaokul ve liselerin kapalı kalmasına karar vermişti.

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