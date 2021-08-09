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Afganistan'da Taliban, 3 günde 5 vilayet başkentini ele geçirdi.

Silahlı militanlar pazar gecesi Afganistan'ın Tacikistan sınırına yakın stratejik bir bölgede bulunan Kunduz vilayetinin aynı ismi taşıyan başkentine girmişti. Taliban sabah saatlerinde şehrin kontrolünü sağlarken hükümet güçleri havalimanına doğru çekildi. Şehrin ortasındaki pazar yeri yanarken, birçok Kunduz sakininin de evlerini terk ettiği belirtildi.

Taliban militanları tarafından çekilen videolarda polis üssünün içine girdikleri görüldü. Taliban sözcüsü, ilerlemeye devam edeceklerinin sözünü verdi ve "Düşman geride araçlar, silah ve ekipman bıraktı" dedi.

Taliban pazar günü ayrıca Tahar eyaletinin başkenti olan Talukan ve Saraipol'ün vilayet başkentindeki baskıyı artırdı. Talukan ile iletişim kesilmeden önce bir yetkili, şehrin sokaklarında ciddi çatışmalar olduğunu söylemişti.

The Guardian'ın aktardığına göre düşen 5 vilayet başkentinden Taliban için en önemlisi Kunduz oldu. Taliban 2015'te ve 2016'da şehre girmiş ancak tutmayı başaramamıştı.

Kunduz, aynı zamanda Taliban'ın 2001 yılında teslim olduğu kentti.

Taliban'ın siyasi ofisinden bir sözcü, pazar günü Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada Afgan hükümeti ile henüz bir anlaşmaya varılmadığını ve ABD'nin ülkeye tekrar müdahalede bulunabileceğini söyledi.

Taliban, Samangan vilayetinin başkentine doğru ilerlemeye devam ediyor.