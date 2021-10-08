Afganistan'da Şii camisinde patlama meydana geldi: Ölü ve yaralı sayısı 100'ü geçti

Afganistan’ın Kunduz vilayetinde bir Şii camisinde bir patlama meydana geldi. Patlama ölü ve yaralı sayısının 100'ü geçtiği belirtildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı 100'ü geçti. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.

​​​​​​​Saldırının yapıldığı camiye giden yollar, Taliban güçleri tarafından kapatıldı.