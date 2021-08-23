Afganistan'da Pençşir'deki Taliban karşıtı direnişin lideri: Müzakere yanlısıyız, savaş istemiyoruz

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Afganistan'da Taliban'ın kontrolünde olmayan son vilayet Pençşir'deki direnişin lideri Ahmet Mesud, Taliban ile çatışma değil müzakere yoluyla çözüm istediklerini belirtti.

Reuters'a konuşan Mesud, "Taliban'ın doğru yönde ilerlemenin tek yolunun müzakere olduğunu anlamasını istiyoruz" dedi ve "Bir savaş çıkması taraftarı değiliz" diye konuştu.

Mesud, müzakere yanlısı olsalar da gerekirse destekçilerinin savaşmaya hazır olduğunu belirtti. Destekçileriyle ilgili konuşan Mesud, "Savunmak istiyorlar, savaşmak istiyorlar, tüm totaliter rejimlere karşı direnmek istiyorlar" dedi.

Mesud'un babası Ahmad Shah Mesud, 1980'lerde anti-Sovyet direnişinin önemli isimlerindendi.

Mesud, "Tüm ülkeyi tek bir vilayette koruyoruz" ifadelerini kullandı.