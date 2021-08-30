"Afganistan'da LGBTİ+ bireyler tehdit altında"; ülkeden kaçmaya çalışan eşcinsel birey, Taliban tarafından hedef alındı

Afganistan'da bir eşcinsel birey, ülkeden kaçmaya çalışırken Taliban tarafından dövüldü, tecavüze uğradı ve cinsel yönelimi ailesine ifşa edildi.

ITV News'e göre, kimliğini korumak için Hanan takma adı verilen kişi, güvenli bir yol bulmaya çalışırken Taliban tarafından hedef alındı.

Olay, Hanan'ın Afganistan'dan çıkmasına yardım edeceğine söz veren bir adamla sosyal medyada konuşmaya başlamasının ardından meydana geldi. Ancak adamla buluşmaya gittiğinde iki Taliban üyesi tarafından karşılandı.

Taliban üyelerinin, Hanan'ı dövüp ona tecavüz ettikten sonra, arayıp çocuğunun eşcinsel olduğunu söylemek için babasının numarasını istedikleri aktarıldı.

Şu anda Türkiye'de yaşayan Afgan LGBTİ+ hakları aktivisti Artemis Akbary, Taliban'ın yeni rejiminin öncekinden daha hoşgörülü olacağını söylerken "yalan söylediğini" belirtti.

Sosyal medyanın, Taliban'ın LGBTİ+ Afganları bulup öldürmesini her zamankinden daha kolay hale getireceğini söyleyen Akbary, ITV News'a verdiği demeçte, "Sosyal medyada profil açıp LGBTİ+ topluluğun bir üyesiymiş gibi kendilerini göstererek insanları tespit edecekler" dedi.