Afganistan’da kadın spikerler peçeyle ekrana çıktı

Hafta içinde televizyon sunucuları başta olmak üzere ekran önüne çıkan kadınların peçe giymelerine zorunluluk getiren Taliban'ın talebi sonrasında bugün Afganistan TV'lerinde bir spiker peçe ile ekrana çıktı.

Geçen yıl başta ABD olmak üzere ülkedeki yabancı güçlerin ülkeden ayrılmasıyla Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban’ın “televizyona çıkan bütün kadınlar peçe giymeli” çağrısı bugün yanıt buldu.

Sözcü'nün haberine göre yönetime geldiklerinde bütün dünyaya “Biz değiştik. Biz eski Taliban değiliz” diyerek kadınlara daha fazla hak tanınacağını öne süren Taliban’ın “tavsiyesi” sonrasında bugün televizyona çıkan bütün kadın gazeteciler ve sunucular peçe ile izleyicinin karşısına çıktı.

Taliban’ın Ahlak Bakanlığı Sözcüsü Akif Mahajar geçen hafta yaptığı açıklamada peçe kararının bir tavsiye olduğunu söylemiş ve peçe kullanılmaması için son günün 21 Mayıs olduğunu duyurmuştu.

ABD önderliğindeki batılı güçlerin 2001’de Taliban hükümetini devirmesinden sonra kadınlara birçok hak verilmiş fakat geçen yıldan beri kadınlara verilen haklar tek tek geri alınmıştı.