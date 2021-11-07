Afganistan'da kadın hakları aktivisti vurularak öldürüldü

Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da 29 yaşındaki kadın hakları aktivisti ve akademisyen Frozan Safi vurularak öldürüldü.

The Guardian’da yer alan habere göre, 20 Ekim’de kaybolan Frozan Safi’nin cesedi Mezar-ı Şerif şehrinde morgda bulundu.

Safi’nin kız kardeşi Rita “Onu kıyafetlerinden tanıdık. Yüzü tanınmaz haldeydi” dedi.

Taliban yetkilileri, kadının kişisel bir mesele nedeniyle öldürülmüş olabileceğini öne sürdü

Frozan’ın geçen haftalarda anonim kişiler tarafından arandığı, hak savunucusu olarak çalıştığına ilişkin kanıt toplaması ve kendine güvenli bir ev bulmasının istendiği öğrenildi.

Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da hak savunucuları yaşamlarının tehdit altında olduğunu belirtiyor.