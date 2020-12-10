T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da kadın gazetecinin öldürülmesini IŞİD üstlendi

10 Aralık 2020 23:39

Afganistan'da kadın gazeteci Malala Maiwand (30) arabasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

ETİKETLER

Malala MaiwandMaiwandAfganistanAfganistan gazetecigazeteciAfgan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24