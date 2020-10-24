Afganistan'da iki farklı bombalı saldırı; en az 29 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da cumartesi günü düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda en az 29 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Kabil'deki cumartesi günü bir eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırıda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Bakanlık Sözcüsü Tarık Aryen, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Kevser Danış Eğitim merkezine bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Aryen, saldırıda ilk belirlemelere göre 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, okul çocukları da dahil olmak üzere 57 kişinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, ölü sayısının daha fazla ve saldırının intihar saldırısı olduğunu öne sürdü.

Patlama, Kabil'in batısında yer alan ve Şiilerin yoğun yaşadığı bir mahalledeki eğitim merkezinin önünde meydana geldi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban, saldırı ile herhangi bir bağlantısı olmadığını açıkladı.

Gazne'de yol kenarına yerleştirilen bomba nedeniyle en az 11 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Gazne kentinde, cumartesi günü erken saatlerde yol kenarına yerleştirilen bombanın isabet ettiği bir minibüste seyahat etmekte olan 9 sivil hayatını kaybetti.

Gazne polisi sözcüsü Ahmed Han Sırat, ilk patlamanın kurbanlarına müdahale etmek için olay yerine giden polis aracına bölgedeki ikinci bombanı isabet ettiğini ve iki polis memurunun patlamada öldüğünü duyurdu.

Sırat, saldırının sorumlusunun Taliban olduğunu söyledi.