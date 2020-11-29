Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırı meydana geldi: 34 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da biri bir askeri üsse diğeri il başkanına olmak üzere iki adet saldırı meydana geldi. Yetkililer iki saldırıda toplam 34 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AP'nin aktardığı habere göre, Afganistan'ın Gazni şehrinde bir askeri üste meydana gelen bombalı araç saldırısında 31 asker hayatını kaybetti. 24 kişi ise yaralandı.

Afganistan'ın güneyinde ise bir başka bombalı araç, bir il konsey başkanının aracının bulunduğu konvoy yakınında patladı. İkinci saldırıda en az üç kişi öldü, 12 kişi ise yaralandı.

Saldırıların sorumlusu henüz belirlenemedi.

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